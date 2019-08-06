Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости"

"Заработная плата президенту Украины Зеленскому В.А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен (почти 1,1 тысячи долларов)", - говорится в ответе Госуправления делами, фотокопию которого опубликовало агентство.

Как отмечается, других составляющих зарплаты (надбавок, премий) президенту не установлено. В то же время из начисленной суммы было выплачено 5460 гривен (около 213 долларов) налогов и сборов. Таким образом за июль Зеленский получил 22540 гривен (около 880 долларов).

"Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе.

Как отмечает агентство, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в офис президента.