Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T12:55Z
https://ria.ru/20190806/1557211971.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155705/20/1557052010_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_59357d8e5c020cda8464253defd21945.jpg
РИА Новости

Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно

12:55, 6 августа 2019
563
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
"Заработная плата президенту Украины Зеленскому В.А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен (почти 1,1 тысячи долларов)", - говорится в ответе Госуправления делами, фотокопию которого опубликовало агентство.
Журналист Александр Дубинский
Вчера, 09:50
В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
Как отмечается, других составляющих зарплаты (надбавок, премий) президенту не установлено. В то же время из начисленной суммы было выплачено 5460 гривен (около 213 долларов) налогов и сборов. Таким образом за июль Зеленский получил 22540 гривен (около 880 долларов).
"Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 августа, 15:10
Зеленский заявил, что глава его офиса готов уйти в отставку в любой момент
Как отмечает агентство, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в офис президента.
Агентство запрашивало их зарплаты на обеих должностях с момента назначения. Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.
7100102
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Очередь на посадку в самолет
Эксперты выяснили, зачем россияне встают в очередь на посадку в самолет
РИА
Новости
Медведица, сбежавшая во время перевозки в Ингушетию у поселка Первомайский Оренбургской области
В полиции рассказали о курьезе при перевозке медведицы Маши в Ингушетию
Журналист Александр Дубинский
В партии "Слуга народа" назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде
Лента
новостей
Журналист Александр Дубинский
В партии Зеленского призвали сохранить квоты на украинский язык в СМИ
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Партия Бойко попросила Зеленского распустить ЦИК
Журналист Александр Дубинский
В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
В Киеве завели дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы
Денежные купюры и монеты США и Украины
Украина до конца года должна выплатить 6,6 миллиарда долларов по госдолгу
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Госдуме поблагодарили НАТО за "помощь" в воссоединении Крыма с Россией
Самолет Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США
Американский самолет провел разведку у границ Калининградской области
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР призвал привлечь к ответственности нарушителей перемирия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния