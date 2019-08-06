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РИА Новости

Эксперты выяснили, зачем россияне встают в очередь на посадку в самолет

12:54, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОчередь на посадку в самолет
Очередь на посадку в самолет
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Очередь на посадку в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Эксперты Aviasales выяснили, что большинство российских авиапассажиров встают в очередь на посадку в самолет еще до ее объявления, так как боятся, что не успеют разместить ручную кладь на багажной полке.
"Эксперты туристического поисковика с 29 июля по 4 августа 2019 года провели опрос среди своих пользователей в соцсетях на тему, почему они встают в очередь заранее. Оказалось, что 41% респондентов хотят первыми разместить свой чемодан на багажной полке", - говорится в сообщении туристического поисковика.
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Некоторые респонденты заявили, что всегда летают с ручной кладью и им комфортнее, когда чемодан лежит на полке над его креслом. Другие пассажиры переживают, что на полке не хватит места для их маленького рюкзака или куртки.
"Второй по популярности ответ - очередь ради очереди. За него проголосовала четверть пассажиров. Кто-то встает в очередь от скуки, кто-то аргументирует это "стадным инстинктом", а некоторые называют это "профилактикой от варикоза", - говорится в сообщении.
По данным экспертов, 19% пассажиров считают, что, встав заранее в очередь, смогут избежать овербукинга и гарантированно улетят. Один пассажир поделился воспоминанием, как его друзья не смогли сесть в самолет как раз из-за того, что на рейс было продано больше билетов, чем имелось посадочных мест, и ему пришлось лететь одному и ждать их на следующем рейсе.
"Еще 14% путешественников испытывают стресс перед полетом и хотят "поскорее сесть в самолет и расслабиться". Некоторые боятся, что им не хватит места в автобусе, везущем пассажиров от гейта до трапа самолета", - добавили в Aviasales.
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