Американский самолет провел разведку у границ Калининградской области

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
10:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 августа 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135U Combat Sent, бортовой номер 64-14847, #GOGO73, в зоне полётной информации #FIR, Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/1Yw2nZKSCM
Примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы, граничащих с российским регионом, пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.
09:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 августа 2019 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 04-2021, позывной #UAVGH000, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, около границы Калининградской🇷🇺 области, в воздушном пространстве Польши🇵🇱.#USAF #UAV #Kaliningrad #RQ4 pic.twitter.com/uu3cemyLS4
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.
Так, по данным Минобороны, за первую неделю августа у границ страны заметили 39 летательных аппаратов стран НАТО.
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