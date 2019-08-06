Американский самолет провел разведку у границ Калининградской области

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы, граничащих с российским регионом, пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.