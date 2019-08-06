Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T12:45Z
https://ria.ru/20190806/1557211571.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155717/27/1557172747_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_910d7fe77a689d6273f34ec247c2edf0.jpg
РИА Новости

Стало известно, во сколько обошлось страхование "Союза" с роботом "Федором"

12:45, 6 августа 2019
501
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтактеАнтропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтакте
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Риски запуска космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту застрахованы на 4 миллиарда 380 миллионов рублей против 4,156 миллиарда рублей при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-12" в марте 2019 года.
Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, риски при пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", его полет и стыковку к МКС застрахует пул компаний во главе с "Согазом". Страховая сумма по договору равна 4,38 миллиарда рублей.
Испытание антропоморфного робота Федор
5 августа, 10:02
Роботу "Федору" перед полетом на МКС вставили радиационно-стойкие "мозги"
Страховщики получат страховую премию в размере 344,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
Антропоморфный робот Федор
5 августа, 06:03
Роботы типа "Федор" заменят людей во время работы в открытом космосе
Ранее в НАСА РИА Новости сообщили, что не предъявляли к российскому роботу "Федору" дополнительных требований по безопасности перед его полетом на Международную космическую станцию. В то же время в Роскосмосе отметили, что внесли в программу робота ограничения на резкие движения.
На корабле "Союз МС-12" на МКС 14 марта отправились российский космонавт Алексей Овчинин, американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг.
804002
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников
РИА
Новости
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
В "Роскосмосе" параллельно со SpaceX снизили цены на запуск малых спутников
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
Разгонный блок "Бриз-М" увели с целевой орбиты спутника Минобороны
Космический аппарат Метеор-М
Работу спутника "Метеор-М" восстановили после сбоя
Лента
новостей
Очередь на посадку в самолет
Эксперты выяснили, зачем россияне встают в очередь на посадку в самолет
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
ВКС приняли на управление запущенный с Байконура спутник Минобороны
Фрагмент космической паутины в мире холодной (сверху) и теплой (снизу) темной материи
Астрофизики выяснили, как найти следы "теплой" темной материи
Медведица, сбежавшая во время перевозки в Ингушетию у поселка Первомайский Оренбургской области
В полиции рассказали о курьезе при перевозке медведицы Маши в Ингушетию
Фотография залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл
Ровер НАСА нашел следы разливов марсианских рек и озер
Ракета космического назначения Протон-М с разгонным блоком Бриз-М
Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура заявила, что средства борьбы с пожарами в регионах устарели
Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл написал Трампу в связи с массовыми расстрелами в США
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Эксперты прокомментировали блокировку США активов Венесуэлы
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме назвали указ США об активах властей Венесуэлы рейдерством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния