Стало известно, во сколько обошлось страхование "Союза" с роботом "Федором"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Риски запуска космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту застрахованы на 4 миллиарда 380 миллионов рублей против 4,156 миллиарда рублей при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-12" в марте 2019 года.

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, риски при пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", его полет и стыковку к МКС застрахует пул компаний во главе с "Согазом". Страховая сумма по договору равна 4,38 миллиарда рублей.

Страховщики получат страховую премию в размере 344,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

Ранее в НАСА РИА Новости сообщили, что не предъявляли к российскому роботу "Федору" дополнительных требований по безопасности перед его полетом на Международную космическую станцию. В то же время в Роскосмосе отметили, что внесли в программу робота ограничения на резкие движения.