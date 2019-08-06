Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Решение принято после исследования качества морской воды в местах отдыха туристов.

"По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (г. Алушта, г. Севастополь). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания по шести рекреационным зонам (г. Алушта)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, также остаются в силе постановления о временном ограничении купания на двух пляжах в Севастополе.