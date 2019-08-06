Воронежская область приняла 50 детей, пострадавших от паводка под Иркутском

ВОРОНЕЖ, 6 авг – РИА Новости. Пятьдесят школьников из затронутых паводком районов Иркутской области отдохнут и пройдут курс реабилитации в одном из санаториев Воронежской области; приезд детей организован при поддержке регионального правительства и Воронежской областной Думы, сообщает пресс-служба Думы.

"Среди гостей — 20 детей из Нижнеудинского района и 30 — из города Тулун. Воронежский Госуниверситет взял на себя финансирование визита и предоставил школьникам комфортабельный автобус для трансфера и экскурсионных поездок. Руководство санатория обеспечило детям и сопровождающим льготное проживание и бесплатное санаторно-курортное лечение на 21 день", - говорится в сообщении.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, который встретил гостей в минувшие выходные, для ребят будут организованы спортивные мероприятия, концерты и игры, экскурсии по достопримечательностям Воронежской области.

"Ребята оказались в трудной ситуации. Но к нам приехали улыбающиеся и веселые. Мы обязательно поддержим их настрой. Наша главная задача создать детям комфортные условия, чтобы они восстановились, поправили свое здоровье перед тем, как пойдут в школу. Уверен, от пребывания в Воронежской области у них останутся наилучшие впечатления и самые теплые воспоминания", — привели в пресс-службе слова Нетесова.