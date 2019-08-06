В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ

ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики сосредотачивают тяжелое вооружение в зоне военной операции в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Противник продолжает сосредоточение тяжелого вооружения в зоне карательной операции. Нашей разведкой отмечается прибытие более 30 единиц тяжелой техники ВСУ в районы населенных пунктов Рубежное и Подлесное", - сообщили в пресс-службе Народной милиции.

В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточнили РИА Новости, что наблюдатели 4 августа зафиксировали на железнодорожной станции в подконтрольном силовикам Рубежном восемь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, не менее восьми танков T-80 и четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" . Согласно данным пресс-службы, 3 августа миссия зафиксировала четыре танка (Т-72) вблизи Рубежного.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.