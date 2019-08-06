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РИА Новости

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ

12:36, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики сосредотачивают тяжелое вооружение в зоне военной операции в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Противник продолжает сосредоточение тяжелого вооружения в зоне карательной операции. Нашей разведкой отмечается прибытие более 30 единиц тяжелой техники ВСУ в районы населенных пунктов Рубежное и Подлесное", - сообщили в пресс-службе Народной милиции.
Журналист Александр Дубинский
Вчера, 10:27
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточнили РИА Новости, что наблюдатели 4 августа зафиксировали на железнодорожной станции в подконтрольном силовикам Рубежном восемь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, не менее восьми танков T-80 и четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" . Согласно данным пресс-службы, 3 августа миссия зафиксировала четыре танка (Т-72) вблизи Рубежного.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
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