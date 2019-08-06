Под Туапсе приостановили работу лагеря "Страна детей" после проверки

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Судебные приставы приостановили деятельность лагеря "Страна детей" в Туапсинском районе Краснодарского края, где Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарного режима, сообщает УФССП по региону.

"В Туапсинском районе судебные приставы приостановили деятельность летнего лагеря под названием ООО "Страна детей"… на 90 суток", - сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что приставы действовали в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения Туапсинского районного суда.

"Выяснилось, что администрация лагеря допустила целый ряд грубых нарушений, выявленных Роспотребнадзором, которые могли бы навредить здоровью отдыхающих в "Стране детей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в ходе июльской проверки специалисты ведомства выявили нарушения в организации детского обслуживания, организации питания и обеспечения водой. Претензии у проверяющих возникли также к содержанию помещений и территории лагеря, допуску к работе лиц без необходимых обследований, организации хранения продуктов.