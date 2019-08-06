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РИА Новости

Под Туапсе приостановили работу лагеря "Страна детей" после проверки

12:28, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Туапсе в Краснодарском крае
Город Туапсе в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Туапсе в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Судебные приставы приостановили деятельность лагеря "Страна детей" в Туапсинском районе Краснодарского края, где Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарного режима, сообщает УФССП по региону.
"В Туапсинском районе судебные приставы приостановили деятельность летнего лагеря под названием ООО "Страна детей"… на 90 суток", - сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что приставы действовали в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения Туапсинского районного суда.
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"Выяснилось, что администрация лагеря допустила целый ряд грубых нарушений, выявленных Роспотребнадзором, которые могли бы навредить здоровью отдыхающих в "Стране детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в ходе июльской проверки специалисты ведомства выявили нарушения в организации детского обслуживания, организации питания и обеспечения водой. Претензии у проверяющих возникли также к содержанию помещений и территории лагеря, допуску к работе лиц без необходимых обследований, организации хранения продуктов.
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По данным УФССП, администрация лагеря после решения суда о приостановке деятельности попыталась сменить статус на базу отдыха. Однако все объекты были опечатаны судебными приставами, которые теперь контролируют, чтобы потенциально опасное для отдыхающих заведение не открылось самовольно под другим названием до устранения всех нарушений, отмечается в релизе.
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