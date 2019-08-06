Паводок на Колыме побил столетний рекорд

Власти Тенькинского и Сусуманского округов Магаданской области объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу "Колыма" на 1562 километре – за поселком Дебин и региональную дорогу Палатка-Кулу-Нексикан - с 304 по 473 километры, ее размыло дождями сразу на нескольких участках. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных дождях на Колыме. Они порекомендовали властям и дорожникам готовиться к возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Утром 6 августа приток воды составил 10 тысяч 990 метров кубических в секунду. Такой максимум бывает раз в сто лет. Ситуация очень сложная. Сейчас открыты три затвора, но приток всё ещё превышает сброс. Рост отметки около 90 сантиметров в сутки. Отслеживаем и анализируем ситуацию через каждые два часа. Также организовано круглосуточное дежурство", - сказала Малькова на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Магаданской области.