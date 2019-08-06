В Липецкой области начали выплачивать компенсации пострадавшим пчеловодам

ЛИПЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Врио главы региона Игорь Артамонов подписал распоряжение о начале компенсационных выплат пчеловодам за нанесенный им ущерб частными агропредприятиями области в результате обработки полей ядохимикатами в июне-июле этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе региона.

Всего в управление сельского хозяйства региона зафиксировано три тысячи погибших пчелосемей. Согласно федеральному законодательству возмещение подобного ущерба не предусматривается. В свою очередь, на региональном уровне, глава Липецкой области выступил с инициативой поддержать владельцев пасек, пострадавших в этом году, и выплатить им компенсацию за нанесенный ущерб. Так, государственную поддержку получат пчеловоды из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов.

"Более девяти миллионов рублей мы выделяем из резервного фонда администрации Липецкой области нашим пчеловодам в качестве компенсации за гибель пчелосемей. В результате каждый из них получит от 3,2 тысяч до 3,5 тысяч рублей в зависимости от процента гибели пчел в хозяйстве", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.

Компенсация предусмотрена для тех пчеловодов, у которых зафиксирован данный факт в момент гибели. По словам Артамонова, выплаты будут произведены и тем пасечникам, пчелосемьи, которые не состоят на учете.