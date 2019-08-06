Росрыболовство сообщило дату выпуска всех косаток из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Косатки, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье, будут освобождены до 1 сентября, затем придет черед вывоза белух, в целом, всех животных планируется выпустить до конца года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток, и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух. Мы различные варианты рассматривали, но белух тоже придётся доставлять в район Шантарских островов", - сказал Шестаков.