Росрыболовство сообщило дату выпуска всех косаток из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Косатки, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье, будут освобождены до 1 сентября, затем придет черед вывоза белух, в целом, всех животных планируется выпустить до конца года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток, и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух. Мы различные варианты рассматривали, но белух тоже придётся доставлять в район Шантарских островов", - сказал Шестаков.
Он отметил, что процесс выпуска белух будет зависеть от погодных условий и от технических возможностей. "В целом, наша задача-максимум - вывезти в этом году полностью всех животных. По сути, ноябрь - это окончание этих возможностей. Но задачу мы такую перед собой ставим", - добавил глава ведомства.
20 июня, 18:23История "китовой тюрьмы"