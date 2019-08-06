Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T12:21Z
https://ria.ru/20190806/1557210850.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155641/15/1556411510_0:258:3180:2047_1036x0_80_0_0_7714db9c5a4068f1e178512b7cc470cb.jpg
РИА Новости

Росрыболовство сообщило дату выпуска всех косаток из "китовой тюрьмы"

12:21, 6 августа 2019
626
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка косаток в бухте Средняя. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Косатки, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье, будут освобождены до 1 сентября, затем придет черед вывоза белух, в целом, всех животных планируется выпустить до конца года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток, и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух. Мы различные варианты рассматривали, но белух тоже придётся доставлять в район Шантарских островов", - сказал Шестаков.
Он отметил, что процесс выпуска белух будет зависеть от погодных условий и от технических возможностей. "В целом, наша задача-максимум - вывезти в этом году полностью всех животных. По сути, ноябрь - это окончание этих возможностей. Но задачу мы такую перед собой ставим", - добавил глава ведомства.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"
800100
Обсудить 2
ПриморьеРосрыболовствоОбщество
Рекомендуем
На месте массовой гибели рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии
Спасатели выяснят причину массовой гибели рыбы на озере в башкирском селе
РИА
Новости
Кит в море
Кто кого дразнит: на Камчатке кит и медведь одновременно попали на видео
Ямальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз
Ямальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
В Калужской области в дикую природу выпущено ещё семь зубров
В нацпарке "Угра" в Калужской области выпустили девять зубров
Среди собак и грязи: в Саратове девочка жила на псарне в полной антисанитарии
Полная антисанитария: в Саратове девочка жила в доме с 25 собаками
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Алтай с высоты птичьего полета
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране
Река Малая Сульча
В Татарстане экологи проводят анализ воды из "молочной реки"
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния