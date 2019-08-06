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РИА Новости

Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников

12:20, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение цен на запуск малых космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2" связано с уменьшением предприятиями ракетно-космической промышленности непроизводственных расходов на 15%, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее во вторник компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос) сообщила РИА Новости, что снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах "Союз-2" космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по ряду позиций почти в два раза.
"Это стало возможным благодаря инициированной Роскосмосом работе по снижению нашими предприятиями непроизводственных расходов на 15 процентов. Роскосмос и далее будет работать над продвижением нашей продукции и услуг на мировом рынке космических услуг", - написал он на своей странице в Twitter.
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