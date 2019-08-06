Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение цен на запуск малых космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2" связано с уменьшением предприятиями ракетно-космической промышленности непроизводственных расходов на 15%, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее во вторник компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос) сообщила РИА Новости, что снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах "Союз-2" космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по ряду позиций почти в два раза.
"Это стало возможным благодаря инициированной Роскосмосом работе по снижению нашими предприятиями непроизводственных расходов на 15 процентов. Роскосмос и далее будет работать над продвижением нашей продукции и услуг на мировом рынке космических услуг", - написал он на своей странице в Twitter.
1 августа, 19:45Полет нормальный: "Роскосмос" рассказал об успехах полугодия