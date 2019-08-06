В Москве трое приезжих украли у мужчины 59 миллионов рублей

"Обвиняемые напали на мужчину, который находился в автомашине. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у потерпевшего денежные средства в сумме более 59 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", - рассказала Волк.