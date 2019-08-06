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РИА Новости

КНДР пусками не нарушила свои обязательства, считает эксперт

12:13, 6 августа 2019
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© REUTERS / Kim Hong-JiСхема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
© REUTERS / Kim Hong-Ji
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Проведенные КНДР ракетные пуски пока не выходят за рамки добровольно взятых страной обязательств, Пхеньян будет придерживаться их до конца года, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
"КНДР взяла на себя мораторий на пуски дальнего радиуса действия - межконтинентальных и так далее. На пуски ракет малого радиуса действия она мораторий на себя не брала. И основные игроки, партнеры, противники КНДР это понимают", - сказал он РИА Новости.
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"Пхеньян еще весной сказал, что в течение этого года он намерен продолжать соблюдать взятые на себя ограничения. Но если не будет достигнуто дипломатическое решение, прежде всего, в отношениях с США, то в следующем году он пойдет новым путем. Специалисты исходят из того, что до конца этого года есть основания ожидать, что вялотекущий переговорный процесс продолжится", - добавил эксперт.
Специалист отметил, что ключевым вопросом является итог контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Встреча лидеров в демилитаризованной зоне между севером и югом дала определенный импульс, вселила надежду, началась подготовка к новому саммиту США и КНДР, контакты по этому направлению, очевидно, продолжаются, считает Воронцов.
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"Если эта подготовка будет вестись в рабочем реальном, конструктивном режиме и будет направлена на подготовку встречи, тогда Пхеньян будет продолжать сохранять сдержанность и принятые на себя обязательства. Если этот переговорный процесс зайдет в тупик, и стороны останутся на тех позициях, которые были озвучены в Ханое в феврале и какого-то компромиссного решения достичь не удастся, тогда можно ожидать каких-то более драматических поворотов", - заявил он.
Что касается мотивов проведения ракетных пусков, то они связаны с оценкой Пхеньяном действий Вашингтона и Сеула по части выполнения их обязательств, в том числе, соглашения в военной области между КНДР и Республикой Корея, полагает Воронцов.
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"Северяне считают, что южане не выполняют в полной мере эту военную декларацию. В частности, сейчас закупают новые современные истребители технологии стелс... Сейчас в конце августа планируются американо-южнокорейские маневры. Северокорейцы считают, что противоположная сторона - США и Южная Корея продолжают свою военную активность, поэтому они тоже в этой ситуации считают необходимым поддерживать боеспособность своих вооруженных сил", - пояснил эксперт.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракеты малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. Прошедшие в ночь пуски стали уже четвертыми испытаниями с начала мая. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.
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