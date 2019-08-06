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РИА Новости

Новосибирский суд продлил срок ареста экс-главы медцентра им. Мешалкина

12:12, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЭкс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Караськов, обвиняемый в хищении более 1,3 млрд рублей, в Центральном районном суде Новосибирска. 11 июня 2019
Экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Караськов, обвиняемый в хищении более 1,3 млрд рублей, в Центральном районном суде Новосибирска. 11 июня 2019
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Караськов, обвиняемый в хищении более 1,3 млрд рублей, в Центральном районном суде Новосибирска. 11 июня 2019. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 авг - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшего директора медцентра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Караськова, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Срок содержания под стражей продлен на три месяца и десять суток, всего до пяти месяцев, то есть до 19 ноября 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Здание Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске
11 июня, 10:37
Задержанный экс-глава новосибирского медцентра написал письмо Путину
Центральный районный суд заключил Караськова под стражу 11 июня этого года. Дело Караськова и его супруги Ирины Бойцовой были объединены с делом замдиректора центра имени Е.Н. Мешалкина Евгения Покушалова.
В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Его вместе с супругой 3 июня задержали правоохранительные органы, а 5 июня суд арестовал на два месяца Бойцову, обвиняемую в пособничестве в присвоении и растрате и легализации преступных денег.
ФАС России 5 июня сообщила, что в основу уголовного дела бывшего руководителя медцентра имени Мешалкина и его супруги о присвоении или растрате легли материалы новосибирского УФАС о картельном сговоре на торгах между клиникой и двумя частными компаниями. По данным службы, участники картеля заранее согласовывали между собой победителя торгов и предел снижения цены контракта, что привело к поддержанию цены на 437 открытых электронных аукционах на поставку лекарств, медизделий и продуктов для клиники, а сумма заключенных договоров превысила 500 миллионов рублей. Общая сумма похищенного тремя фигурантами, по данным следствия, оценивается в 1,35 миллиарда рублей.
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НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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