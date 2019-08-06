Новосибирский суд продлил срок ареста экс-главы медцентра им. Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 6 авг - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшего директора медцентра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Караськова, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Срок содержания под стражей продлен на три месяца и десять суток, всего до пяти месяцев, то есть до 19 ноября 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Центральный районный суд заключил Караськова под стражу 11 июня этого года. Дело Караськова и его супруги Ирины Бойцовой были объединены с делом замдиректора центра имени Е.Н. Мешалкина Евгения Покушалова.

В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Его вместе с супругой 3 июня задержали правоохранительные органы, а 5 июня суд арестовал на два месяца Бойцову, обвиняемую в пособничестве в присвоении и растрате и легализации преступных денег.