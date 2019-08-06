В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома

САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Сильный дождь в Ульяновской области повалил 52 дерева, подтопил несколько дворов, а также привел к протечкам крыш домов, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, за последние 12 часов в Ульяновской области выпала полуторамесячная норма осадков. Во вторник, по информации ульяновского гидрометцентра, в регионе будут идти незначительные дожди, но в целом погода остается неустойчивой.

"Есть случаи подтопления 26 дворовых территорий в Ульяновске, 16 частных домов и 12 домов в районе ДААЗа. Сейчас завершаются работы по очистке ливневой канализации… Всего за сутки в Ульяновске повалило 52 дерева", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, управляющие компании ведут ремонтно-восстановительные работы в домах, где протекли кровли, самое большое количество заявок по протечкам было зафиксировано в Ульяновске - 40 случаев, в Димитровграде - 29 случаев.