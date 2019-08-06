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РИА Новости

Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших под Ачинском

12:02, 6 августа 2019
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© Фото : страница "Коммунальный Мост | Красноярск" во ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе
Взрыв в Ачинском районе
© Фото : страница "Коммунальный Мост | Красноярск" во ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жизни пострадавших во время взрывов и пожара на военном складе под Ачинском ничего не угрожает, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"По моей информации, со слов персонала, сам лично я больницы посетить не смог, самое серьезное — это ранение глаза. Будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит", — сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
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В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
По данным врачей, всего получили травмы 12 человек, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Также Усс сообщил, что один человек числится пропавшим без вести, он гражданский.
По словам губернатора, после облета территории стало ясно, что близлежащие населенные пункты пострадали несильно: выбиты окна, поломаны двери, сгорело несколько небольших деревянных домов.
"Говорить о серьезных масштабных разрушениях у нас нельзя", — сказал Усс.
Он отметил, что после того, как территорию обследуют саперы, представители администрации смогут туда попасть и оценить размеры ущерба по каждому дому.
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Вчера, 08:05
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Накануне днем на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.
Из Ачинска и близлежащих районов эвакуировали 16 тысяч человек. Там сохраняется режим ЧС.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил журналистам, что, по предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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