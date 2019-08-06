Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших под Ачинском

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жизни пострадавших во время взрывов и пожара на военном складе под Ачинском ничего не угрожает, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"По моей информации, со слов персонала, сам лично я больницы посетить не смог, самое серьезное — это ранение глаза. Будем надеяться, что глаз пострадавший сохранит", — сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24"

По данным врачей, всего получили травмы 12 человек, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Также Усс сообщил, что один человек числится пропавшим без вести, он гражданский.

По словам губернатора, после облета территории стало ясно, что близлежащие населенные пункты пострадали несильно: выбиты окна, поломаны двери, сгорело несколько небольших деревянных домов.

"Говорить о серьезных масштабных разрушениях у нас нельзя", — сказал Усс.

Он отметил, что после того, как территорию обследуют саперы, представители администрации смогут туда попасть и оценить размеры ущерба по каждому дому.

Накануне днем на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Из Ачинска и близлежащих районов эвакуировали 16 тысяч человек. Там сохраняется режим ЧС.