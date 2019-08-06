Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T12:01Z
https://ria.ru/20190806/1557209967.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155016/21/1550162150_0:278:3072:2006_1036x0_80_0_0_d62ec0ad76cc30f92ab76b5c688505ea.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл написал Трампу в связи с массовыми расстрелами в США

12:01, 6 августа 2019
631
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Патриарх Кирилл направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил соболезнования в связи с массовыми расстрелами в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.
"С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан в результате стрельбы в трех городах Америки. В эти тяжелые для американского народа дни соболезную всем, кого коснулось горе. Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - приводит текст письма патриарха официальный сайт Русской православной церкви.
Кроме того, он пожелал скорейшего исцеления раненым.
В США 4 августа произошли сразу три случая массовой стрельбы. Одно из нападений было совершенно на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Вчера, 08:00
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
2841413
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДональд ТрампПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)АмерикаСША
Рекомендуем
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Лента
новостей
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Суздальский кремль и жилые дома города
Российские археологи нашли, откуда пошла Северо-Восточная Русь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния