Патриарх Кирилл написал Трампу в связи с массовыми расстрелами в США

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Патриарх Кирилл направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил соболезнования в связи с массовыми расстрелами в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.

"С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан в результате стрельбы в трех городах Америки. В эти тяжелые для американского народа дни соболезную всем, кого коснулось горе. Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - приводит текст письма патриарха официальный сайт Русской православной церкви.

Кроме того, он пожелал скорейшего исцеления раненым.