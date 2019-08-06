В Приамурье возвели дамбу возле села Иннокентьевка для защиты от паводка

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.
Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.
Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.
Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.
Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.
Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.
Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.
Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.
Еще более 850 человек разместились у родственников.
Еще более 850 человек разместились у родственников.
В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.
В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.
Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.
Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.
С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.
Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.
К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.
К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.
Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.
Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.
Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.
Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.
Еще более 850 человек разместились у родственников.
В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.
Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.
С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.
К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.