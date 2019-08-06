В Приамурье возвели дамбу возле села Иннокентьевка для защиты от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели возвели дамбу возле села Иннокентьевка Архаринского района Приамурья для защиты от паводка, сообщает ГУМЧС по региону.

"Гребень паводка проходит по Амуру в районе с. Иннокентьевка Архаринского района. К утру 6 августа уровень воды достиг 888 см, что выше отметки неблагоприятного явления на 33 см. Накануне, 5 августа, в село из Благовещенска прибыла оперативная группа ГУМЧС по Амурской области. Всю минувшую ночь пожарные, чтобы не допустить подтопления жилых домов, возводили дамбу высотой около полуметра, укладывая мешки с грунтом. Было уложено 700 мешков на трех проблемных участках", - сообщает ГУМЧС.

Работы по защите села продолжаются. Помощь сотрудникам пожарного поста села Иннокентьевка оказывают не только пожарные из Благовещенска, но и из Завитинска, Екатеринославки, поселка Серышево, Ивановки, Поярково, сотрудники полиции, специалисты дорожной службы района. Всего задействовано 60 человек, 13 единиц техники.