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РИА Новости

На очаги природного пожара за сутки сбросили 1,3 тысячи тонн воды

11:51, 6 августа 2019
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© РИА НовостиЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила 1,3 тысячи тонн воды на очаги природного пожара за сутки, сообщили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", продолжает действовать 456 очагов, из них локализованы 27.
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В течение суток в Усть-Алданском районе Якутии к тушению природных пожаров привлекался самолет Бе-200ЧС, сброшены 216 тонн воды, в Сунтарском районе привлекались самолет Бе-200ЧС (сброшены 180 тонн воды) и вертолет Ми-8 (30 тонн).
В Богучанском районе Красноярского края к тушению привлекались два самолета Бе-200ЧС (168 тонн), два вертолета Ми-8 (155 тонн).
В Усть-Кутском районе Иркутской области привлекался вертолет Ми-8 (125 тонн), в Катангском районе - самолет Ил-76 (126 тонн), в Качугском районе - два самолета Бе-200ЧС (300 тонн).
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Отмечается, что для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены наземные аэромобильные группировки МЧС России - 611 человек и 32 единицы техники.
"Наиболее сложная обстановка складывается на территории республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, где в 40 населенных пунктах 8 районов наблюдаются задымления. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе организован круглосуточный мониторинг на 106 постах наблюдения", - добавляется в сообщении.
Для защиты населенных пунктов и объектов экономики, мониторинга лесопожарной обстановки задействована группировка РСЧС численностью свыше 11 тысяч человек и три тысячи единиц техники, 86 воздушных судов.
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