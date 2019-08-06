На очаги природного пожара за сутки сбросили 1,3 тысячи тонн воды

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила 1,3 тысячи тонн воды на очаги природного пожара за сутки, сообщили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", продолжает действовать 456 очагов, из них локализованы 27.

В течение суток в Усть-Алданском районе Якутии к тушению природных пожаров привлекался самолет Бе-200ЧС, сброшены 216 тонн воды, в Сунтарском районе привлекались самолет Бе-200ЧС (сброшены 180 тонн воды) и вертолет Ми-8 (30 тонн).

В Богучанском районе Красноярского края к тушению привлекались два самолета Бе-200ЧС (168 тонн), два вертолета Ми-8 (155 тонн).

В Усть-Кутском районе Иркутской области привлекался вертолет Ми-8 (125 тонн), в Катангском районе - самолет Ил-76 (126 тонн), в Качугском районе - два самолета Бе-200ЧС (300 тонн).

Отмечается, что для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены наземные аэромобильные группировки МЧС России - 611 человек и 32 единицы техники.

"Наиболее сложная обстановка складывается на территории республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, где в 40 населенных пунктах 8 районов наблюдаются задымления. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе организован круглосуточный мониторинг на 106 постах наблюдения", - добавляется в сообщении.