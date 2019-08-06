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РИА Новости

В партии "Слуга народа" назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского

11:50, 6 августа 2019
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© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского Журналист Александр Дубинский
Журналист Александр Дубинский
© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Депутат партии "Слуга народа" и журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский считает лучшим кандидатом на пост генпрокурора Украины юриста и бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, на должность премьера - главу офиса президента Андрея Богдана.
"Идеальный премьер для Зеленского – Андрей Богдан. Он прошел систему кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры. Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов – генпрокурором", - заявил Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном во вторник.
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По его словам, его коллеги из партии, которые высказывались против Портнова, даже не знают, кто это.
"Посмотрели на "Пятом канале" плохой сюжет о Портнове, где-то прочитали что-то плохое - и транслируют это дальше. Потому что своего мнения нет. С Богданом другая ситуация. Он представляет угрозу для части "независимой" прессы, созданной и финансируемой Соросом и его партнерами, например, "Новое время", "Украинская правда", "Наши гроши" (Наши деньги – ред). Вот они и формируют ему имидж плохого политика", - добавил он.
По мнению Дубинского, кандидатура бывшего и.о. заместителя главы НБУ Владислава Рашкована на должность премьер-министра - не самая лучшая. "Я против его назначения. И буду делать все, чтобы он не стал премьер-министром. Этот человек уничтожил Нацбанк и всю его кадровую структуру. Он уволил всех сотрудников, которые годами нарабатывали знания о методологии и банковском надзоре, украл кучу денег и санаторий для сестры. Он не имеет права быть премьер-министром", - отметил он.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны были быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. Однако Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе.
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