В партии "Слуга народа" назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Депутат партии "Слуга народа" и журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский считает лучшим кандидатом на пост генпрокурора Украины юриста и бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, на должность премьера - главу офиса президента Андрея Богдана.

"Идеальный премьер для Зеленского – Андрей Богдан. Он прошел систему кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры. Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов – генпрокурором", - заявил Дубинский в интервью интернет-изданию " Страна.ua ", опубликованном во вторник.

По его словам, его коллеги из партии, которые высказывались против Портнова, даже не знают, кто это.

"Посмотрели на "Пятом канале" плохой сюжет о Портнове, где-то прочитали что-то плохое - и транслируют это дальше. Потому что своего мнения нет. С Богданом другая ситуация. Он представляет угрозу для части "независимой" прессы, созданной и финансируемой Соросом и его партнерами, например, "Новое время", "Украинская правда", "Наши гроши" (Наши деньги – ред). Вот они и формируют ему имидж плохого политика", - добавил он.

По мнению Дубинского, кандидатура бывшего и.о. заместителя главы НБУ Владислава Рашкована на должность премьер-министра - не самая лучшая. "Я против его назначения. И буду делать все, чтобы он не стал премьер-министром. Этот человек уничтожил Нацбанк и всю его кадровую структуру. Он уволил всех сотрудников, которые годами нарабатывали знания о методологии и банковском надзоре, украл кучу денег и санаторий для сестры. Он не имеет права быть премьер-министром", - отметил он.