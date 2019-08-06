Ситуационный центр губернатора откроется осенью в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА НОВОСТИ. Современный информационный технический комплекс, который начнётся работу в сентябре этого года, объединит в себе информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств о жизнедеятельности региона.

Об этом губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко заявил во время прямой линии с жителями региона.

"Ситуационный центр позволит нам оперативно взаимодействовать со всеми федеральными структурами – МЧС, ГУВД, с нашими подразделениями по ЖКХ, электросетевыми компаниями, дорожными службами. Это удобный формат, как для ежедневной работы, так и для работы в экстренной ситуации. С помощью новых технологий мы можем объединить почти все службы на территории области", – отметил Дрозденко.

По его словам, ситуационный центр, помимо современного оборудования для проведения видеоконференций, объединит в себе информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств, а также будет интегрирован с системой "112" Ленинградской области. В результате самая актуальная информация о жизнедеятельности региона будет представлена наглядно, на одной видеостене.

Как уточнил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, это позволит губернатору получать оперативную информацию о происшествиях, а также изображения с камер видеонаблюдения. Кроме того, в отдельных блоках на едином экране будут представлены мониторинг СМИ и жилищно-коммунальной сферы, отчеты об исполнении поручений губернатора и национальных проектов, данные соцопросов населения, информация о выборах.

"Центр будет использоваться во время видеоконференций, прямых телефонных линий, при планировании. А в период проведения массовых мероприятий или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций оборудование ситуационного центра позволит контролировать обстановку в регионе, обеспечивать координацию действий органов власти",- пояснил собеседник агентства.

Также он отметил, что на всех мобильных устройствах главы региона также планируется установить приложение ситуационного центра, таким образом, в любой точке в режиме он-лайн губернатор сможет оперативно получать необходимую информацию.