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РИА Новости
Ленинградская область

Ситуационный центр губернатора откроется осенью в Ленобласти

11:47, 6 августа 2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА НОВОСТИ. Современный информационный технический комплекс, который начнётся работу в сентябре этого года, объединит в себе информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств о жизнедеятельности региона.
Об этом губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко заявил во время прямой линии с жителями региона.
"Ситуационный центр позволит нам оперативно взаимодействовать со всеми федеральными структурами – МЧС, ГУВД, с нашими подразделениями по ЖКХ, электросетевыми компаниями, дорожными службами. Это удобный формат, как для ежедневной работы, так и для работы в экстренной ситуации. С помощью новых технологий мы можем объединить почти все службы на территории области", – отметил Дрозденко.
По его словам, ситуационный центр, помимо современного оборудования для проведения видеоконференций, объединит в себе информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств, а также будет интегрирован с системой "112" Ленинградской области. В результате самая актуальная информация о жизнедеятельности региона будет представлена наглядно, на одной видеостене.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Как уточнил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, это позволит губернатору получать оперативную информацию о происшествиях, а также изображения с камер видеонаблюдения. Кроме того, в отдельных блоках на едином экране будут представлены мониторинг СМИ и жилищно-коммунальной сферы, отчеты об исполнении поручений губернатора и национальных проектов, данные соцопросов населения, информация о выборах.
"Центр будет использоваться во время видеоконференций, прямых телефонных линий, при планировании. А в период проведения массовых мероприятий или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций оборудование ситуационного центра позволит контролировать обстановку в регионе, обеспечивать координацию действий органов власти",- пояснил собеседник агентства.
Также он отметил, что на всех мобильных устройствах главы региона также планируется установить приложение ситуационного центра, таким образом, в любой точке в режиме он-лайн губернатор сможет оперативно получать необходимую информацию.
"Сегодня оборудование центра тестируется, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец сентября", - подытожил собеседник агентства.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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