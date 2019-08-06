Четыре беспилотника с воздуха следят за ситуацией на складе под Ачинском

Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника с воздуха следят за ситуацией на военном складе и прилегающей территории в Ачинском районе Красноярского края, где произошло возгорание, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Ранее в МО РФ сообщили, что пожар на военном складе ликвидирован, очагов открытого горения нет.

"К обследованию территории самого склада и прилегающих территорий на земле приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения и две инженерные машины разграждения, а с воздуха мониторинг осуществляют четыре БПЛА", - говорится в сообщении.