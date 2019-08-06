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РИА Новости

Четыре беспилотника с воздуха следят за ситуацией на складе под Ачинском

11:40, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника с воздуха следят за ситуацией на военном складе и прилегающей территории в Ачинском районе Красноярского края, где произошло возгорание, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Ранее в МО РФ сообщили, что пожар на военном складе ликвидирован, очагов открытого горения нет.
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
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"К обследованию территории самого склада и прилегающих территорий на земле приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения и две инженерные машины разграждения, а с воздуха мониторинг осуществляют четыре БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к обеспечению правопорядка привлечены 150 военных полицейских.
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