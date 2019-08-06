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РИА Новости

В "Роскосмосе" параллельно со SpaceX снизили цены на запуск малых спутников

11:35, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США)/МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в "Роскосмос") снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах "Союз-2" космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по ряду позиций почти в два раза, рассказали РИА Новости в компании.
О снижении цен на запуск микроспутников до уровня 15 тысяч долларов за один килограмм объявила также американская компания SpaceX.
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"Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10х10х30 см) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм", - заявили в пресс-службе.
В прошлом году "Главкосмос пусковые услуги" назначала за запуск килограмма груза на "Союзе-2" цену в 20-30 тысяч долларов.
"Запуск попутных полезных нагрузок - один из наиболее динамично развивающихся рынков, и объявленные цены направлено на упреждение возрастающей конкуренции на нем", - рассказал РИА Новости по телефону директор по продажам "Главкосмос пусковые услуги" Евгений Солодовников.
Он напомнил, что запуски попутной нагрузки на ракетах "Союз-2", когда малые аппараты запускаются вместе с большим спутником, пользуются популярностью. Так, в июле с космодрома Восточный было запущено 29 малых космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков.
Новые цены компания объявила в США на крупнейшей в мире конференции по малым аппаратам SmallSat.
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