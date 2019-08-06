В "Роскосмосе" параллельно со SpaceX снизили цены на запуск малых спутников

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США)/МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в "Роскосмос") снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах "Союз-2" космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по ряду позиций почти в два раза, рассказали РИА Новости в компании.

О снижении цен на запуск микроспутников до уровня 15 тысяч долларов за один килограмм объявила также американская компания SpaceX.

"Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10х10х30 см) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм", - заявили в пресс-службе.

В прошлом году "Главкосмос пусковые услуги" назначала за запуск килограмма груза на "Союзе-2" цену в 20-30 тысяч долларов.

"Запуск попутных полезных нагрузок - один из наиболее динамично развивающихся рынков, и объявленные цены направлено на упреждение возрастающей конкуренции на нем", - рассказал РИА Новости по телефону директор по продажам "Главкосмос пусковые услуги" Евгений Солодовников.

Он напомнил, что запуски попутной нагрузки на ракетах "Союз-2", когда малые аппараты запускаются вместе с большим спутником, пользуются популярностью. Так, в июле с космодрома Восточный было запущено 29 малых космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков.