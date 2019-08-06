Эксперт оценил заявления Китая об ответе США на размещение ракет в АТР

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай может помешать США размещать ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) путем экономического давления на страны, входящие в него, но пока что заявления КНР - это риторика, считает начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Во вторник МИД КНР заявил , что Китай примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США разместят в АТР ракеты средней дальности наземного базирования. В ведомстве также подчеркнули, что размещение американских ракет крайне негативно скажется на международной и региональной безопасности.

"Я не знаю, что имелось в виду. У Китая нет территорий, близких к США. Единственное, они могут пытаться помешать Вашингтону размещать ракеты в этом регионе, оказывая экономическое давление на разные страны. Например, на Южную Корею, на государства Юго-Восточной Азии. На Японию они повлиять не могут, это понятно. По-моему, пока это все риторика", - сказал Бужинский РИА Новости. Евгений Бужинский Начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах Начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.