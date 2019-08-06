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РИА Новости

Эксперт оценил заявления Китая об ответе США на размещение ракет в АТР

11:35, 6 августа 2019
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСкамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай может помешать США размещать ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) путем экономического давления на страны, входящие в него, но пока что заявления КНР - это риторика, считает начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Во вторник МИД КНР заявил, что Китай примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США разместят в АТР ракеты средней дальности наземного базирования. В ведомстве также подчеркнули, что размещение американских ракет крайне негативно скажется на международной и региональной безопасности.
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"Я не знаю, что имелось в виду. У Китая нет территорий, близких к США. Единственное, они могут пытаться помешать Вашингтону размещать ракеты в этом регионе, оказывая экономическое давление на разные страны. Например, на Южную Корею, на государства Юго-Восточной Азии. На Японию они повлиять не могут, это понятно. По-моему, пока это все риторика", - сказал Бужинский РИА Новости.
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
Евгений Бужинский
Начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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АТРЕвгений БужинскийКитайСШАВ мире
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