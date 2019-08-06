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РИА Новости

МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

11:38, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Эксперты Международного валютного фонда проанализировали рост российского ВВП с 2014 по 2018 год. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Так, ежегодный отрицательный эффект ограничений на рост российского ВВП за пять лет в среднем составил лишь 0,2 п.п.
Кроме того, по мнению аналитиков МВФ, более низкому, чем ожидалось, росту способствовали бюджетная политика российских властей, финансовые и денежно-кредитные факторы, а также цены на нефть.
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Антироссийские санкции

В 2014 году отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
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В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. По мере их сохранения Россия также продлевала контрсанкции.
В июне 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, что Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов. При этом Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов.
По словам спецдокладчика ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисса Джазаири, потери ЕС от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем понесенный Россией ущерб.
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