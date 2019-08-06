Сбербанк снизил ставки по кредитам

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов, предложение будет действовать до 30 сентября, сообщили в банке.

"Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1,5 процентного пункта. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4 процента (ранее — 12,9 процента)", — говорится в сообщении.

Так, минимальная ставка будет доступна для необеспеченных кредитов и ссуд под поручительство на сумму от 300 тысяч рублей, а также для кредитов на рефинансирование от 500 тысяч.

Получить заем по такой ставке смогут зарплатные и пенсионные клиенты Сбербанка. Для остальных она составит 12,4 процента. Максимальная ставка по кредитам до миллиона будет равняться 16,4 процента.

По кредитам свыше миллиона ставки для тех, кто получает в Сбербанке зарплаты и пенсии, составят от 11,4 до 12,4 процента, а для остальных — от 12,4 до 13,4 процента.

Снижение ставки в банке назвали логичным ответом на повышенный сезонный спрос на кредиты, который наблюдается в конце лета и начале осени.