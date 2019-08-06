Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T11:29Z
https://ria.ru/20190806/1557208557.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1036x0_80_0_0_7f4cea4bcc55083f87ea6af88ca07daa.jpg
РИА Новости

Сбербанк снизил ставки по кредитам

11:29, 6 августа 2019
23647
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов, предложение будет действовать до 30 сентября, сообщили в банке.
"Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1,5 процентного пункта. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4 процента (ранее — 12,9 процента)", — говорится в сообщении.
Листы с денежными купюрами
3 августа, 08:00
Что будет с кредитами и инфляцией в России после снижения ключевой ставки
Так, минимальная ставка будет доступна для необеспеченных кредитов и ссуд под поручительство на сумму от 300 тысяч рублей, а также для кредитов на рефинансирование от 500 тысяч.
Получить заем по такой ставке смогут зарплатные и пенсионные клиенты Сбербанка. Для остальных она составит 12,4 процента. Максимальная ставка по кредитам до миллиона будет равняться 16,4 процента.
По кредитам свыше миллиона ставки для тех, кто получает в Сбербанке зарплаты и пенсии, составят от 11,4 до 12,4 процента, а для остальных — от 12,4 до 13,4 процента.
Денежные купюры
5 августа, 13:43
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Снижение ставки в банке назвали логичным ответом на повышенный сезонный спрос на кредиты, который наблюдается в конце лета и начале осени.
"Так, в прошлом году спрос на потребительские кредиты, которые брали наши клиенты в августе и сентябре, был на 14 процентов выше, чем в первые два месяца лета", — заявил управляющий директора дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.
824372473
Обсудить 7
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ЦБ, а следом сбер делает из нас не совсем умных людей.. надеюсь все меньше людей будут пользоваться их услугами пока они не сделают для населения 3%. Сейчас у нас эти 3% получают крупные игроки. Богатые богаче, бедные беднее..
6 августа, 12:00
aa.yast
1710001
Рекомендуем
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Последствия ливня в Димитровграде
В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния