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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

11:28, 6 августа 2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после ДТП с микроавтобусом под Рязанью, в котором погибли граждане Таджикистана, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Сообщается, что 6 августа примерно в 4:30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал" произошло ДТП, в котором микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся на встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли находившиеся в микроавтобусе граждане Таджикистана, среди которых 13-летний подросток. Отмечается, что пострадавшие пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser с травмами отправлены в больницу. Подчеркивается, что количество пострадавших и погибших уточняется.
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По последним данным ГИБДД РФ, в ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли шесть человек, среди них 14-летняя девочка.
"По данному факту ...проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие перевозки пассажиров микроавтобусом требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
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