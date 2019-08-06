СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после ДТП с микроавтобусом под Рязанью, в котором погибли граждане Таджикистана, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сообщается, что 6 августа примерно в 4:30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал" произошло ДТП, в котором микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся на встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли находившиеся в микроавтобусе граждане Таджикистана, среди которых 13-летний подросток. Отмечается, что пострадавшие пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser с травмами отправлены в больницу. Подчеркивается, что количество пострадавших и погибших уточняется.

По последним данным ГИБДД РФ, в ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли шесть человек, среди них 14-летняя девочка.