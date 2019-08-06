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РИА Новости

В Киргизии завели дело после драки жителей с работниками китайской компании

11:14, 6 августа 2019
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© Фото очевидцаСитуация Нарынском районе недалеко от джайлоо Солтон-Сары, вокруг китайской компании Zhong Ji Mining
Ситуация Нарынском районе недалеко от джайлоо Солтон-Сары, вокруг китайской компании Zhong Ji Mining
© Фото очевидца
БИШКЕК, 6 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями на месторождении в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Конфликт произошел в понедельник в Нарынской области Киргизии. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. В результате ЧП пострадали более 20 человек.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков управления внутренних дел Нарынской области, проводятся необходимые следственные мероприятия", — заявили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, сейчас ситуация в районе месторождения находится под контролем правоохранительных органов.
"На месте событий находятся министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и его заместитель. Принимаются меры для обеспечения стабильности и общественной безопасности", — заявили в пресс-центре.
Жители сел в местности Солтон-Сары, где находится месторождение, ранее обвиняли золотодобывающую компанию в падеже скота из-за проведения взрывных работ и отравлении химикатами воды в близлежащих реках. Однако правительство Киргизии пока никаких подтверждающих это фактов не нашло.
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Нарынская областьБишкекКиргизияВ мире
Популярные комментарии
Ух ты. Как они одних от других отличали ? Небось наваляли и своим и чужим.
6 августа, 16:57
Дмитрий Кузнецов
1180004
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