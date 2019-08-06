В Киргизии завели дело после драки жителей с работниками китайской компании

Ситуация Нарынском районе недалеко от джайлоо Солтон-Сары, вокруг китайской компании Zhong Ji Mining

© Фото очевидца Ситуация Нарынском районе недалеко от джайлоо Солтон-Сары, вокруг китайской компании Zhong Ji Mining

БИШКЕК, 6 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями на месторождении в Киргизии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Конфликт произошел в понедельник в Нарынской области Киргизии. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. В результате ЧП пострадали более 20 человек.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков управления внутренних дел Нарынской области, проводятся необходимые следственные мероприятия", — заявили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сейчас ситуация в районе месторождения находится под контролем правоохранительных органов.

"На месте событий находятся министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и его заместитель. Принимаются меры для обеспечения стабильности и общественной безопасности", — заявили в пресс-центре.