В ДНР проходит траурный митинг на месте гибели Андрея Стенина

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР

Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР

Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

СНЕЖНОЕ (Донецкая область), 6 авг - РИА Новости. Траурный митинг проходит на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник исполнилось пять лет с момента гибели Стенина.

На месте присутствуют руководители и активисты местных ячеек общественного движения "Донецкая республика", а также представители руководства районного центра. На месте у креста проходит панихида. Официальные лица выразили слова соболезнования и скорби в адрес родственников погибшего фотокорреспондента. В конце мероприятия желающие возложат цветы к месту гибели.