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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

В ДНР проходит траурный митинг на месте гибели Андрея Стенина

11:12, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчастники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Участники траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в ДНР
СНЕЖНОЕ (Донецкая область), 6 авг - РИА Новости. Траурный митинг проходит на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник исполнилось пять лет с момента гибели Стенина.
Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины
Вчера, 10:45
Мать Андрея Стенина: время не лечит, сына не оторватьПять лет назад в Донбассе, выполняя свой служебный долг, погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Воспоминаниями о журналисте с радио Sputnik поделилась его мама – Вера Стенина.
На месте присутствуют руководители и активисты местных ячеек общественного движения "Донецкая республика", а также представители руководства районного центра. На месте у креста проходит панихида. Официальные лица выразили слова соболезнования и скорби в адрес родственников погибшего фотокорреспондента. В конце мероприятия желающие возложат цветы к месту гибели.
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
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Пять лет со дня гибели Андрея СтенинаАндрей СтенинДонецкая Народная РеспубликаРоссия сегодняВ мире
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