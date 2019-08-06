В ДНР проходит траурный митинг на месте гибели Андрея Стенина

СНЕЖНОЕ (Донецкая область), 6 авг - РИА Новости. Траурный митинг проходит на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в пригороде Снежного в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник исполнилось пять лет с момента гибели Стенина.
На месте присутствуют руководители и активисты местных ячеек общественного движения "Донецкая республика", а также представители руководства районного центра. На месте у креста проходит панихида. Официальные лица выразили слова соболезнования и скорби в адрес родственников погибшего фотокорреспондента. В конце мероприятия желающие возложат цветы к месту гибели.
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).