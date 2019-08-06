В Ростовской области урожай ранних зерновых составил 11,14 миллиона тонн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости. Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,14 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 8% превышает прошлогодние показатели, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.

Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в регионе в 2018 году составил около 10,3 миллиона тонн.

"Донские аграрии практически завершили хлебоуборку, собрав более 11 миллионов 140 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых. Стоит отметить, что несмотря на все капризы погоды – засушливый июнь и дождливый июль, хлеборобы Дона смогли одержать победу в очередной битве и собрать урожай, превышающий более чем на 8% прошлогодние показатели", - сказал губернатор. Наивысший валовой сбор был достигнут в Зерноградском, Сальском и Целинском районах.

Еще одним успехом прошедшей жатвы, по его словам, стало то, что нынешний урожай на 90% состоит из высококачественного продовольственного зерна, притом что в предыдущие 3 года этот показатель был на уровне 66-75%. Средняя урожайность составила 33,7 центнера с гектара, что на центнер выше, чем в прошлом году. Самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района – 47 центнера с гектара.

Добиться успеха, по словам Голубева, удалось благодаря "кропотливому труду наших селян, господдержке и внедрению научно-обоснованной культуры земледелия". В текущем году за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку сельского хозяйства региона предусмотрено около 6 миллиардов рублей.