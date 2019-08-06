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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области урожай ранних зерновых составил 11,14 миллиона тонн

11:02, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости. Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,14 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 8% превышает прошлогодние показатели, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в регионе в 2018 году составил около 10,3 миллиона тонн.
"Донские аграрии практически завершили хлебоуборку, собрав более 11 миллионов 140 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых. Стоит отметить, что несмотря на все капризы погоды – засушливый июнь и дождливый июль, хлеборобы Дона смогли одержать победу в очередной битве и собрать урожай, превышающий более чем на 8% прошлогодние показатели", - сказал губернатор. Наивысший валовой сбор был достигнут в Зерноградском, Сальском и Целинском районах.
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Еще одним успехом прошедшей жатвы, по его словам, стало то, что нынешний урожай на 90% состоит из высококачественного продовольственного зерна, притом что в предыдущие 3 года этот показатель был на уровне 66-75%. Средняя урожайность составила 33,7 центнера с гектара, что на центнер выше, чем в прошлом году. Самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района – 47 центнера с гектара.
Добиться успеха, по словам Голубева, удалось благодаря "кропотливому труду наших селян, господдержке и внедрению научно-обоснованной культуры земледелия". В текущем году за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку сельского хозяйства региона предусмотрено около 6 миллиардов рублей.
Ростовская область остается в числе российских лидеров агропромышленного производства. По итогам 2018 года регион занял первое место в России по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья. Было экспортировано сельхозпродукции на сумму 5,4 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. Основные позиции продовольственного экспорта в регионе занимают зерновые - 3,9 миллиарда долларов.
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