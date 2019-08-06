В Ачинске потушили пожар на военном складе

Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны.

"Очагов открытого горения нет. После 5:00 мск детонация боеприпасов прекратилась", — говорится в сообщении.

Самолеты и вертолеты военно-транспортной и армейской авиации приступили к проливке территории склада. В этом участвуют десять Ил-76 и пять Ми-8.

Накануне на складе воинской части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, начались взрывы. По последним данным, пострадали 12 человек, еще один остается пропавшим без вести. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Из поселков, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, эвакуировали порядка 16 тысяч человек. В Ачинском районе ввели режим ЧС.