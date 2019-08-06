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РИА Новости

В Ачинске потушили пожар на военном складе

10:55, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны.
"Очагов открытого горения нет. После 5:00 мск детонация боеприпасов прекратилась", — говорится в сообщении.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Вчера, 08:57
Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском
Самолеты и вертолеты военно-транспортной и армейской авиации приступили к проливке территории склада. В этом участвуют десять Ил-76 и пять Ми-8.
Накануне на складе воинской части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, начались взрывы. По последним данным, пострадали 12 человек, еще один остается пропавшим без вести. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Из поселков, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, эвакуировали порядка 16 тысяч человек. В Ачинском районе ввели режим ЧС.
Причиной пожара мог стать человеческий фактор, заявил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков. По его словам, арсенал подлежит расформированию.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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