Число отравившихся на свадьбе в Азербайджане достигло 89 человек

БАКУ, 6 авг – РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после пищевого отравления на свадьбе в азербайджанской Габале составило 89 человек, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее Минздрав Азербайджана сообщил, что семьдесят пять человек обратились за медицинской помощью после пищевого отравления на свадьбе в азербайджанской Габале. Правоохранительные органы и Агентство продовольственной безопасности были проинформированы о факте.

"Восемьдесят девять из приблизительно 500 человек, участвовавших на свадебном торжестве в селе Заргарли Габалинского района, обратились в медицинские учреждения с диагнозом "отравление". Среди госпитализированных – 19 женщин и 8 лиц, не достигших совершеннолетия. При участии сотрудников полиции, а также регионального отделения Агентства пищевой безопасности был незамедлительно проведен осмотр места происшествия, взяты пробы с еды", - сообщает ведомство.

Уточняется, что "по факту в районной прокуратуре были возбуждены уголовные дела по статьям 200.3 (изготовление и продажа некачественной продукции) и 314.1 (халатность), назначены экспертизы, чтобы выяснить причину массового отравления".