На острове в Таиланде буддийский монах строит ступу из пивных бутылок

БАНГКОК, 6 авг - РИА Новости. Буддийский монах строит на острове Пханган (Ко Пханган) в Таиланде ступу из пивных бутылок и цемента, сообщает интернет-портал Thaiger.
Так как на остров трудно доставлять строительные материалы, например, кирпич, монах обратился к жителям и посетителям популярного у туристов места с призывом сдавать пустые пивные бутылки на нужды храма.
На острове Пханган ежемесячно проходят всемирно известные "Вечеринки полной луны" (Full Moon Parties), после которых остается множество пивной посуды. К настоящему моменту половина ступы, которая сооружается из связанных цементом бутылок, уже построена.
Ступа - одно из обязательных строений таиландского буддийского храма. Обычно это сооружение в виде колокола, построенное сплошной кладкой, без внутренних помещений, в подножие которого закладывается буддийская святыня, чаще всего - фрагменты мощей или одежды первого Будды, принца Гаутамы.