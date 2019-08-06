На острове в Таиланде буддийский монах строит ступу из пивных бутылок

БАНГКОК, 6 авг - РИА Новости. Буддийский монах строит на острове Пханган (Ко Пханган) в Таиланде ступу из пивных бутылок и цемента, сообщает интернет-портал Thaiger.

Так как на остров трудно доставлять строительные материалы, например, кирпич, монах обратился к жителям и посетителям популярного у туристов места с призывом сдавать пустые пивные бутылки на нужды храма.

На острове Пханган ежемесячно проходят всемирно известные "Вечеринки полной луны" (Full Moon Parties), после которых остается множество пивной посуды. К настоящему моменту половина ступы, которая сооружается из связанных цементом бутылок, уже построена.