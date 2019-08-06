Травля в школе, попытка самоубийства. Как помогают подросткам в кризисе

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Истории.doc Травля в школе, попытка самоубийства. Как помогают подросткам в кризисе

В 2018 году в России произошло 788 детских самоубийств – на 14% больше, чем в 2017. Этих детей можно было остановить, но близкие не придали их проблемам значения. Важно заметить кризис вовремя. В клинике помощи при центре Сухаревой, куда ребята попадают после попытки суицида, а также приходят самостоятельно, пытаются вернуть их к нормальной жизни.