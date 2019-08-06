Травля в школе, попытка самоубийства. Как помогают подросткам в кризисе

В 2018 году двое подростков из Москвы покончили жизнь самоубийством, сбросившись с балкона. Они были парой. Парню было 16, девушке – 17 лет. Родители понимали, что их дети находились в кризисном состоянии, и пытались помочь, но безуспешно...
Журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семенова отправилась в клинику кризисной помощи для подростков при центре психического здоровья имени Сухаревой, чтобы узнать, как им помогают пережить стрессовую ситуацию.
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Автор истории Мария Семенова
Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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