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РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Травля в школе, попытка самоубийства. Как помогают подросткам в кризисе

12:00, 6 августа 2019
575
Истории.doc
Травля в школе, попытка самоубийства. Как помогают подросткам в кризисе
Вчера, 12:00
В 2018 году в России произошло 788 детских самоубийств – на 14% больше, чем в 2017. Этих детей можно было остановить, но близкие не придали их проблемам значения. Важно заметить кризис вовремя. В клинике помощи при центре Сухаревой, куда ребята попадают после попытки суицида, а также приходят самостоятельно, пытаются вернуть их к нормальной жизни.
В 2018 году двое подростков из Москвы покончили жизнь самоубийством, сбросившись с балкона. Они были парой. Парню было 16, девушке – 17 лет. Родители понимали, что их дети находились в кризисном состоянии, и пытались помочь, но безуспешно...
Журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семенова отправилась в клинику кризисной помощи для подростков при центре психического здоровья имени Сухаревой, чтобы узнать, как им помогают пережить стрессовую ситуацию.
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Автор истории Мария Семенова
Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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