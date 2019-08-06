Воробьев отметил важность развития производства сыра в Подмосковье

“Мы активно поддерживаем разные формы сельского хозяйства. В этом году пройдет сырный фестиваль, который открывается 9 августа и займет все выходные. Приедут сыровары из 30 субъектов, и, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить на фестиваль всех жителей и гостей Подмосковья. Программа по производству сыра, где мы занимаем второе место после Алтайского края, действует уже много лет. В дальнейшем, я надеюсь, мы станем лидерами в этой отраcли”, - сказал Воробьев.