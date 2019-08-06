Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T10:41Z
https://ria.ru/20190806/1557206319.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Воробьев отметил важность развития производства сыра в Подмосковье

10:41, 6 августа 2019
107
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КРАСНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил важность развития производства сыра в регионе. Об этом он сообщил на заседании правительства региона
“Мы активно поддерживаем разные формы сельского хозяйства. В этом году пройдет сырный фестиваль, который открывается 9 августа и займет все выходные. Приедут сыровары из 30 субъектов, и, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить на фестиваль всех жителей и гостей Подмосковья. Программа по производству сыра, где мы занимаем второе место после Алтайского края, действует уже много лет. В дальнейшем, я надеюсь, мы станем лидерами в этой отраcли”, - сказал Воробьев.
Фестиваль пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра.
Наро-Фоминск
5 августа, 11:56
В Наро-Фоминске проведут первый в России масштабный кулинарный фестиваль
100000
Обсудить 1
Новости ПодмосковьяПодмосковье
Рекомендуем
Ребенок с синдромом Дауна
Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов готов к эксплуатации
РИА
Новости
Подмосковье и Индия представят ряд совместных проектов на ВЭФ-2019
Посетители гуляют в парке с детьми
В Подмосковье введут новую меру поддержки многодетных семей
Дом правительства Московской области
Малый бизнес в Подмосковье подал более 100 заявок на финансовую поддержку
Лента
новостей
Наро-Фоминск
В Наро-Фоминске проведут первый в России масштабный кулинарный фестиваль
Стройка
Круглый детский сад построят в подмосковном Одинцово
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Воронежская область приняла 50 детей, пострадавших от паводка под Иркутском
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Мороженое в вафельном стаканчике
Бутик мороженого из Подмосковья может появиться в Китае
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране
Провинция Гуандун
Подмосковье и Гуандун разработают программу поддержки российского экспорта
абрикос
Кубань готова компенсировать объем запрещенных на ввоз из Китая фруктов
Ученики во время занятия
В Красногорске построили новый образовательный центр
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямала отметил хорошие темпы развития отдаленных сел округа
Уборка пшеницы
В Ростовской области урожай ранних зерновых составил 11,14 миллиона тонн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния