На Ямале ищут пенсионерку, ушедшую за грибами неделю назад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Более 60 человек участвуют в поисках 83-летней пенсионерки из Лабытнанги (ЯНАО), которая неделю назад ушла за грибами и не вернулась, сообщает во вторник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ведомство уточняет, что 83-летняя Нина Калугина ушла в лес 31 июля, а сообщение о пропаже поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 3 августа, после чего отряд спасателей из Салехарда приступил к поиску пенсионерки. В операции, как отмечается, участвуют представители "Ямалспаса", сотрудники федеральной службы исполнения наказаний, а также родственники пропавшей и неравнодушные жители города.

"Всего задействовано более 60 человек. Во время поисковых работ используется квадрокоптер", - заявили в департаменте, подчеркнув, что местонахождение пожилой женщины неизвестно.