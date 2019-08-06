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РИА Новости

Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов

10:38, 6 августа 2019
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© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) получил возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство.
Он вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ.

"НКЦКИ будет бороться с использованием национальных доменов для осуществления компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", — говорится в сообщении Координационного центра доменов.

Компетентные организации при Координационном центре доменов с 2012 года занимаются сбором и анализом информации об интернет-ресурсах, которые используются для распространения вредоносного ПО, фишинга и управления бот-сетями.
Если они находят такой ресурс, то направляют регистратору запрос о снятии домена с делегирования, то есть его блокировке.
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Как заявил директор Координационного центра доменов Андрей Воробьев, такой работой и будет заниматься НКЦКИ.

"Многолетний опыт и профессионализм НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным", — отметил он.

Сейчас действуют десять компетентных организаций, среди которых:
Лига безопасного интернета;
Group-IB;
"Лаборатория Касперского";
Банк России;
RU-CERT;
РОЦИТ;
Роскомнадзор;
BI.ZONE;
"Доктор Веб";
а теперь и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.
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