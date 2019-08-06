Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) получил возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство.

Он вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ.

"НКЦКИ будет бороться с использованием национальных доменов для осуществления компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", — говорится в сообщении Координационного центра доменов.

Компетентные организации при Координационном центре доменов с 2012 года занимаются сбором и анализом информации об интернет-ресурсах, которые используются для распространения вредоносного ПО, фишинга и управления бот-сетями.

Если они находят такой ресурс, то направляют регистратору запрос о снятии домена с делегирования, то есть его блокировке.

Как заявил директор Координационного центра доменов Андрей Воробьев, такой работой и будет заниматься НКЦКИ.

"Многолетний опыт и профессионализм НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным", — отметил он.

Сейчас действуют десять компетентных организаций, среди которых: