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РИА Новости

В Минпромторге рассказали о нехватке плавдоков

10:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ТиминАтомный ледокол "Россия" и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту
Атомный ледокол Россия и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту
© РИА Новости / Илья Тимин
Атомный ледокол "Россия" и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает вопросы модернизации имеющихся и строительства новых плавучих доков, поскольку сегодня в стране наблюдается дефицит плавдоков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
"Дефицит плавдоков существует. Прорабатываются вопросы модернизации старых и строительство новых доков", - сообщили в пресс-службе.
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"Атомфлот" может в августе объявить открытый конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным издания, он будет стоить 8,5 миллиарда рублей, на его создание претендует керченский завод "Залив".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, в официальном порядке идеи о создании плавдока для ЛК-60 в Крыму не поступали. "Идеи Росатома, не поступившие в официальном порядке комментировать не можем", - отметили в ведомстве.
Однако Минпромторг отмечает, что ведомству известно о планах Росатома по строительства нового плавдока для докования атомных ледоколов ЛК-60. "Заказ предполагается разместить на конкурсной основе, поэтому преждевременно комментировать слухи об исполнителе работ. Вопросы стоимости работы и срока её исполнения находятся в компетенции Росатома", - сообщили в министерстве. Минпромторг полагает, что док будет обеспечен загрузкой.
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