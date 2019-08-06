В Минпромторге рассказали о нехватке плавдоков

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает вопросы модернизации имеющихся и строительства новых плавучих доков, поскольку сегодня в стране наблюдается дефицит плавдоков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"Дефицит плавдоков существует. Прорабатываются вопросы модернизации старых и строительство новых доков", - сообщили в пресс-службе.

"Атомфлот" может в августе объявить открытый конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным издания, он будет стоить 8,5 миллиарда рублей, на его создание претендует керченский завод "Залив".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, в официальном порядке идеи о создании плавдока для ЛК-60 в Крыму не поступали. "Идеи Росатома, не поступившие в официальном порядке комментировать не можем", - отметили в ведомстве.