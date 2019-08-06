Опубликовано видео с места ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места аварии в Рязанской области, где микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

ДТП произошло в Сасовском районе на 402-м километре трассы М-5 около пяти утра. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vitо, ехавшего в Таджикистан, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.