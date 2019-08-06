В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
По его словам, сначала панамские власти проверили информацию о том, что Порошенко и его окружение скрывали в Панаме "преступные доходы, активы и собственность", не платили налоги в украинский бюджет и отмывали похищенные средства.
Вчера, 10:00Политолог о новом уголовном деле против Порошенко: мы еще многое узнаемПротив экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело из-за отдыха на Мальдивах в прошлом году по предположительно поддельным документам, сообщили в Киеве. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.
Затем Портнов под присягой дал показания панамскому адвокату о преступлениях украинского экс-президента, и на основании этого было возбуждено уголовное дело.
"Мы точно знаем, что его (Порошенко. — Прим. ред.) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", — добавил юрист.
Он также выразил надежду на то, что Генеральная прокуратура Украины обратится с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру.
5 августа, 15:16Политолог: Германия уже не дала Порошенко "врать безнаказанно"В Берлине прокомментировали слова экс-президента Украины Петра Порошенко о Минских соглашениях. В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков прокомментировал позицию правительства ФРГ.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Позже Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило еще два дела: о хищениях в армии и подделке паспортов.