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РИА Новости

В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко

10:31, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
По его словам, сначала панамские власти проверили информацию о том, что Порошенко и его окружение скрывали в Панаме "преступные доходы, активы и собственность", не платили налоги в украинский бюджет и отмывали похищенные средства.
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Политолог о новом уголовном деле против Порошенко: мы еще многое узнаемПротив экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело из-за отдыха на Мальдивах в прошлом году по предположительно поддельным документам, сообщили в Киеве. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.
Затем Портнов под присягой дал показания панамскому адвокату о преступлениях украинского экс-президента, и на основании этого было возбуждено уголовное дело.

"Мы точно знаем, что его (Порошенко. — Прим. ред.) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", — добавил юрист.

Он также выразил надежду на то, что Генеральная прокуратура Украины обратится с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру.
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Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Позже Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило еще два дела: о хищениях в армии и подделке паспортов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
1 августа, 05:31
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
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ПанамаУкроборонпромВалерия ГонтареваПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
любимый лозунг пана Порошенко, брошенный в толпу ВЕСЬМИРСНАМИ, принес свои плоды..теперь реально весь мир будет возбуждать дела и преследовать экс президента евро колхоза))
6 августа, 10:57
ИгИстину глаголю..
64120002
сказки у Ген прокуратуры Украины, здесь быль..
6 августа, 10:58
ИгИстину глаголю..
4400000
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