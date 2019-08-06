На юго-востоке Москвы несколько человек попали в полицию после драки

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Несколько человек попали в полицию после драки недалеко от станции метро "Площадь Ильича", есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

"Шестого августа около 4 утра на службу "02" поступило сообщение о конфликте возле дома 40 по Золоторожскому валу, в результате которого несколько его участников получили телесные повреждения и были переданы медикам для оказания необходимой помощи. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими участники инцидента, приезжие из стран ближнего зарубежья, доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.