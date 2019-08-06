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РИА Новости

Косачев назвал указ Трампа по Венесуэле "международным бандитизмом"

10:24, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "международным бандитизмом" указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
"Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах. Равно как и откровенное вмешательство во внутренние дела суверенной Венесуэлы, ведь блокировка официальных активов - это акт противодействия официальным властям этой страны и через это - оказание непосредственной поддержки оппозиции", - заявил Косачев РИА Новости.
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Дональд ТрампКонстантин КосачевМоскваВенесуэлаСШАВ мире
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