Косачев назвал указ Трампа по Венесуэле "международным бандитизмом"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "международным бандитизмом" указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
"Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах. Равно как и откровенное вмешательство во внутренние дела суверенной Венесуэлы, ведь блокировка официальных активов - это акт противодействия официальным властям этой страны и через это - оказание непосредственной поддержки оппозиции", - заявил Косачев РИА Новости.
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