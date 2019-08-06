Косачев назвал указ Трампа по Венесуэле "международным бандитизмом"

"Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах. Равно как и откровенное вмешательство во внутренние дела суверенной Венесуэлы, ведь блокировка официальных активов - это акт противодействия официальным властям этой страны и через это - оказание непосредственной поддержки оппозиции", - заявил Косачев РИА Новости.