Подземные пожары в Киселевске потушат через месяц, заявил глава Кузбасса

КЕМЕРОВО, 6 авг - РИА Новости. Подземные пожары в городе Киселевске, на которые жаловались местные жители, потушат через месяц, сообщил на пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Проблема вышла на весь мир... Я сам ею занимаюсь, возгорание происходили из-за многолетнего складирования мусора в бывшем разрезе... Земля прогрелась, остатки от угля разгорелись... На глубине 20 метров обнаружено возгорание. Максимально через месяц все затушим", - заявил Цивилев.

"Я вышел с предложением проводить День шахтера в 2021 году в Киселевске. Мы оценили весь масштаб, какие-то территории будем переселять за счёт угольных предприятий, какие-то - по программе ГУРШ (главное управление реструктуризации шахт)... Запустили программу по снабжению водой в Киселевске, по газификации", - добавил Цивилев.