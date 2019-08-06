Ачинский комбинат "Русала" восстановил работу после ЧП на военном складе

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ачинский глиноземный комбинат "Русала" начал запуск производства после остановки из-за взрывов на военных складах боеприпасов в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель алюминиевой компании.

"На данный момент на АГК начался запуск производства. Основные цеха начинают поэтапный ввод в работу необходимого оборудования", - сказал он.

Ачинский глиноземный комбинат остановил работу в понедельник в связи со взрывами на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. На комбинате был оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия.