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РИА Новости

Ачинский комбинат "Русала" восстановил работу после ЧП на военном складе

10:19, 6 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ачинский глиноземный комбинат "Русала" начал запуск производства после остановки из-за взрывов на военных складах боеприпасов в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель алюминиевой компании.
"На данный момент на АГК начался запуск производства. Основные цеха начинают поэтапный ввод в работу необходимого оборудования", - сказал он.
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
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В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
Ачинский глиноземный комбинат остановил работу в понедельник в связи со взрывами на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. На комбинате был оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия.
Ачинский глиноземный комбинат "Русала" мощностью 1,069 миллиона тонн глинозема в год запущен в эксплуатацию в 1970 году, является крупнейшим глиноземным предприятием России. По данным "Русала", численность персонала комбината составляет около 3,7 тысячи человек.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияЭкономика
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