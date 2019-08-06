Аргентина попросила Россию поддержать ее кандидата на пост главы МАГАТЭ

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг - РИА Новости. Аргентина попросила Москву поддержать кандидатуру посла латиноамериканской страны в Вене Рафаэля Гросси на пост главы МАГАТЭ, в ближайшее время он посетит Россию.

Ранее глава МИД Аргентины Хорхе Фори сообщал, что посол проведет серию визитов в ключевые страны, чтобы разъяснить свои цели на посту директора.

"Я скоро поеду в Москву. (С кем будут встречи) зависит от российских коллег, но мы будем стараться провести их на самом высоком уровне. У меня давние отношения с Росатомом, со всем ядерным сектором России. Надеюсь скоро увидеться с друзьями", - сказал Гросси РИА Новости.

"Мы уже попросили министра (иностранных дела РФ Сергея - ред.) Лаврова, который является большим другом Аргентины, чтобы он поддержал нашу кандидатуру. Я очень надеюсь, что Россия поддержит кандидатуру Аргентины", - добавил он.

Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В конце июля Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.