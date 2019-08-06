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РИА Новости

Аргентина попросила Россию поддержать ее кандидата на пост главы МАГАТЭ

10:14, 6 августа 2019
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг - РИА Новости. Аргентина попросила Москву поддержать кандидатуру посла латиноамериканской страны в Вене Рафаэля Гросси на пост главы МАГАТЭ, в ближайшее время он посетит Россию.
Ранее глава МИД Аргентины Хорхе Фори сообщал, что посол проведет серию визитов в ключевые страны, чтобы разъяснить свои цели на посту директора.
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"Я скоро поеду в Москву. (С кем будут встречи) зависит от российских коллег, но мы будем стараться провести их на самом высоком уровне. У меня давние отношения с Росатомом, со всем ядерным сектором России. Надеюсь скоро увидеться с друзьями", - сказал Гросси РИА Новости.
"Мы уже попросили министра (иностранных дела РФ Сергея - ред.) Лаврова, который является большим другом Аргентины, чтобы он поддержал нашу кандидатуру. Я очень надеюсь, что Россия поддержит кандидатуру Аргентины", - добавил он.
Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В конце июля Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.
По словам Гросси, если его кандидатура будет поддержана, то в числе первых задач он займётся анализом того, что можно попытаться улучшить в работе организации. "Самое важное - это слушать, много слушать такие страны, как ваша (как Россия - ред.), которые играют очень важную роль в таких организациях, как МАГАТЭ, из-за их стратегических интересов", - отметил он.
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