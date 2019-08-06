Косачев осудил указ США о блокировке активов властей Венесуэлы

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Указ США о блокировке активов властей Венесуэлы абсолютно противоречит как нормам международного права, так и обязательствам самих США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
"Разумеется, действия США если и законны, то только с точки зрения внутренней американской юрисдикции. В остальном же они абсолютно противоречат основополагающим нормам международного права, включая Устав ООН, и международным обязательствам самих США, в том числе перед Венесуэлой. Американцев это давно не смущает - они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности", - заявил Косачев.
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