Косачев осудил указ США о блокировке активов властей Венесуэлы

"Разумеется, действия США если и законны, то только с точки зрения внутренней американской юрисдикции. В остальном же они абсолютно противоречат основополагающим нормам международного права, включая Устав ООН, и международным обязательствам самих США, в том числе перед Венесуэлой. Американцев это давно не смущает - они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности", - заявил Косачев.