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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Косачев осудил указ США о блокировке активов властей Венесуэлы

10:11, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Указ США о блокировке активов властей Венесуэлы абсолютно противоречит как нормам международного права, так и обязательствам самих США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
"Разумеется, действия США если и законны, то только с точки зрения внутренней американской юрисдикции. В остальном же они абсолютно противоречат основополагающим нормам международного права, включая Устав ООН, и международным обязательствам самих США, в том числе перед Венесуэлой. Американцев это давно не смущает - они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности", - заявил Косачев.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКонстантин КосачевВенесуэлаСШАВ мире
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