Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пожилой жительнице Техаса удалось предотвратить массовую бойню, пишет Пожилой жительнице Техаса удалось предотвратить массовую бойню, пишет USA Today

По данным издания, 19-летний Уильям Патрик Уильямс рассказал своей бабушке о том, что купил АК-47 и собирается "пострелять в местном отеле", чтобы "копы помогли ему покончить с собой". Испуганная женщина убедила внука разрешить ей отвезти его в госпиталь.

Полицейские провели обыск в забронированном Уильямсом номере и обнаружили там автомат Калашникова и 17 магазинов с патронами.