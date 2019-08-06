Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T10:20Z
https://ria.ru/20190806/1557203915.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:210:4909:2971_1036x0_80_0_0_2d8331910176ae4dee9587df065ef49f.jpg
РИА Новости

Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе

10:20, 6 августа 2019
3982
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пожилой жительнице Техаса удалось предотвратить массовую бойню, пишет USA Today.
По данным издания, 19-летний Уильям Патрик Уильямс рассказал своей бабушке о том, что купил АК-47 и собирается "пострелять в местном отеле", чтобы "копы помогли ему покончить с собой". Испуганная женщина убедила внука разрешить ей отвезти его в госпиталь.
Полицейские провели обыск в забронированном Уильямсом номере и обнаружили там автомат Калашникова и 17 магазинов с патронами.
Молодой человек был госпитализирован, а позже арестован за недостоверные сведения при покупке оружия. Как выяснилось, при заполнении формы он записал неверный адрес. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Вчера, 08:00
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
7485522
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
РИА
Новости
Подводная лодка USS Grunion ВМС США, пропавшая в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Журналист Александр Дубинский
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Сгоревший автомобиль на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния