В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара

ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Южная Осетия опасается, что появление в регионе ряда заболеваний растений и животных может быть связано с деятельностью лаборатории Лугара в Грузии, заявил журналистам руководитель службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии Алан Маргиев.

"Лаборатория (имени Лугара в Грузии) - у нас серьезные опасения вызывает ее деятельность. Ее начали строить в 2007-2008 году, а закончили в 2011. Как раз с этого времени у нас и африканская чума свиней появилась, против которой на сегодня нет даже вакцины. И такое заболевание - в прошлом году у нас была вспышка - заразного нодулярного дерматита. Это заболевание крупного рогатого скота, тоже оно впервые на территории республики было зафиксировано", - заявил журналистам Маргиев.

Он отметил также, что Южная Осетия и еще больше Абхазия пострадали от нашествия мраморного клопа, причем у него замечены признаки генной модификации. "(Мраморный) клоп, который обитает в Америке, в год дает три поколения. Клоп, который обитает в Абхазии, который попал на ее территорию с территории Грузии, дает больше в год потомства, чем его американский брат. Есть большие опасения, что это модифицированный образец, который более устойчив к температурным перепадам, к химии, разного рода химическим препаратам", - заявил журналистам Маргиев.

Он привел также такой факт, что "месяц люди проводят опрыскивание одним препаратом, на второй месяц он уже не воспринимает, выдерживает его влияние - надо чередовать использование этих препаратов".

Климат Южной Осетии менее благоприятен для мраморного клопа, чем климат Абхазии, тем не менее, республика также страдает от его нашествия. "У нас он был найден в приграничных районах с Грузией. Мы потом выяснили, что именно в приграничных грузинских селах, которые расположены поблизости от нашей границы, этот клоп распространился в серьезных объемах, нанес большой ущерб сельхозотрасли Грузии… Мы работаем с тем, чтобы свести риски его распространения к минимуму. Приобретены химикаты, опрыскивателями, проводится разъяснение между людьми", - объяснил он.

По его словам, у властей Южной Осетии нет информации, чем занимается лаборатория Лугара, а доступ специалистов туда ограничен. "Никто не осведомлен о том, какую деятельность ведут эти лаборатории. Информация очень закрытая, доступа в лабораторию нет для посторонних, для представителей других стран и организаций…. Мы не знаем, чем они там занимаются, на территории лаборатории, так как они туда никого не подпускают, но мы серьезно обеспокоены. Мы чувствуем, что они несут нам возможно какую-то угрозу. Есть цифры, которые нам говорят о том, что до того, как эта лаборатория была построена, у нас перечисленных заболеваний не было", - посетовал он.

Весной 2019 года заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев на совещании в Цхинвале не исключил, что причиной распространения мраморного клопа может быть лаборатория Лугара под Тбилиси, и заявил о необходимости принять меры для борьбы с угрозами, исходящими от нее.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.