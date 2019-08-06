Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго

МАДРИД, 6 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. Многие испанские производители сельскохозяйственной продукции, особенно косточковых фруктов, не смогли за пять лет, прошедших с момента введения российскими властями запрета на ее ввоз, найти альтернативные рынки; намного лучше обстоит ситуация с экспортом изделий из свинины - российский рынок заменил китайский, рассказали РИА Новости фермеры.

Россия пять лет назад, 6 августа 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Генеральный секретарь Союза мелких производителей сельскохозяйственной продукции и животноводов Испании (UPA), фермер Лоренсо Рамос до введения продэмбарго поставлял в Россию сливу. Сейчас как раз урожай, а плоды гниют на деревьях. Найти замену российскому рынку он не смог, хотя и пытался. "Мы попробовали переориентироваться на Африку, но из-за экономических проблем там закрепиться не получилось", - рассказал он РИА Новости.

Производители фруктов, растущих на деревьях (яблоки, груши, персики, черешня, абрикосы, цитрусовые) больше остальных пострадали от продэмбарго. "В этом секторе нельзя, как при производстве, например, дыни, не сеять семена или сеять в меньшем количестве", - объясняет ответственный за сектор фруктов и овощей Объединения сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) Андрес Гонгора.

Выйти на новые рынки, в том числе из-за высоких цен, оказалось сложно. "Поставки в США, Канаду, Китай или Японию сильно не увеличились. Эти страны расположены далеко, а продукция скоропортящаяся", - добавляет Гонгора. Кроме того, российский рынок имел свои особенности - как в плане продукции, так и времени поставок. В Россию в больших объемах поставляли сливовидные помидоры, а огурцы крупными партиями - перед Новым годом.

В первое время европейских производителей на российском рынке заменили марокканцы (в частности, по поставкам помидоров), что помогло испанским производителям, поскольку частично "освободился" европейский рынок. Однако сейчас, рассказал Гонгора, сотрудничество марокканских производителей с Россией также пошло на спад - "из-за неплатежей и изменения курса валют страховщики не очень хотят работать с российскими операторами, и многие марокканские производители пытаются вновь выйти на европейский рынок". Из-за эмбарго России в отношении Турции (действовало в 2016-2018 годах) турецкие продукты были переориентированы на Европу, что привело в определенный момент к его "коллапсу".

Задача испанских производителей фруктов сейчас – закрепить за собой позиции на европейском рынке, добиться контроля за поставками из других стран - Турции, Израиля, Марокко.

Гонгора при этом не исключает, что часть испанской продукции до сих пор поставляется в Россию через третьи страны - Белоруссию ("произошло очень резкое увеличение закупок Белоруссией - в несколько раз") и Марокко (эта страна, возможно, поставляет испанские фрукты под видом своих).

Представитель COAG называет санкции "несправедливыми", поскольку "они связаны с политикой, а не с санитарными нормами, качеством или повреждениями насекомыми", и считает, что Евросоюз не смог с самого начала "применить механизмы, чтобы защитить производителей", а предпринятые меры (производство соков и закупка фруктов для бесплатного распределения) не были достаточными и огромный объем продукции после введения эмбарго был уничтожен.

Собеседник агентства не смог назвать примерные потери испанских производителей от эмбарго. "Размеры потерь сложно установить, трудно измерить, какими бы были объемы рынка без вето - цены и объемы. Сценарий не был безупречным и до вето - проблемы начались до введения санкций", - сказал Гонгора.

Критикует политику ЕС и Лоренсо Рамос, "поскольку производители вынуждены пожинать последствия политических разногласий России и ЕС". "Последствия эмбарго очень негативные: санкции продлеваются ежегодно и есть определенные сектора, которые все больше ощущают на себе последствия. Например, производители косточковых фруктов находятся в постоянном кризисе, с каждым годом у нас все больше проблем", - говорит фермер.